التهاب المرارة.. لا تتأخر في علاجها عن 72 ساعة لهذا السبب!

تأخير الجراحة في حالة التهاب المرارة خطر كبير.. هذا ما تؤكده دراسة طبية تحذر من تضاعف المخاطر الصحية التي قد يواجهها المريض.

وبحسب “سبوتنيك”، فإن هناك خيار طبي بأن يتوقف الأطباء عن تبنى خيار التدخل الجراحي حتى يتراجع التهاب المرارة وتبدأ المضادات الحيوية في العمل على علاج الإصابة.

أما الدراسة فتؤكد أن بقاء التهاب المرارة لأكثر من 72 ساعة لإجراء عملية جراحية أدى إلى ارتفاع معدل المضاعفات والإقامات الطويلة في المستشفى.

من جانبه حذر الدكتور روبرت جونسون، الأستاذ في جامعة نيوجرسي، بقوله “تشير هذه النتائج إلى أنه إذا كان بإمكانك إجراء الجراحة في وقت مبكر، فقد تكون النتائج أفضل”.

وتعد المرارة هي عضو صغير بالقرب من الكبد يخزن الصفراء، وهي مادة تستخدم في الهضم، وخاصة هضم الأطعمة الدهنية.