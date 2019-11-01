أميركا تفرض عقوبات جديدة على إيران تشمل قطاع البناء

واشنطن : وكالات

وسعت الولايات المتحدة، عقوباتها على إيران من خلال استهدافها قطاع البناء الذي ربطته واشنطن بـ«الحرس الثوري» الإيراني، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

وأوضحت واشنطن أيضاً أن العقوبات ستستهدف كذلك «4 مواد استراتيجية تُستخدَم في البرامج النووية والعسكرية والصواريخ الباليستية» الإيرانية.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، مورغان أورتاغوس، إن وزير الخارجية مايك بومبيو فرض العقوبات، بعد أن تم تحديد قطاع البناء على أنه «يخضع على نحو مباشر أو غير مباشر لسيطرة (الحرس الثوري)» الإيراني.

وأضافت المتحدثة أن من خلال هذه العقوبات الأخيرة، سيُتاح للولايات المتحدة «منع إيران من الحصول على مواد استراتيجية لـ(الحرس الثوري) ولقطاع البناء التابع له ولبرامجه للانتشار» النووي.

والهدف المعلن لهذه العقوبات هو تأخير أو عرقلة جهود إيران المتعلقة ببرنامجها النووي.

وانسحبت الولايات المتحدة في وقت سابق أحادياً من الاتفاق النووي الموقع بين إيران والقوى العظمى.