أسعار الذهب تنخفض بفعل جني الأرباح

البلاد : متابعات

انخفضت أسعار الذهب اليوم في الوقت الذي باع فيه المستثمرون المعدن النفيس لجني الأرباح بعد بيانات قوية للمصانع في الصين قلصت المخاوف بشأن تباطؤ اقتصادي، لكن الذهب يتجه صوب تحقيق ثاني مكسب أسبوعي في الوقت الذي يتلقى فيه الإقبال على المعدن الأصفر الدعم من الضبابية التي تكتنف اتفاق للتجارة بين أمريكا والصين.

وبحلول الساعة 0524 بتوقيت جرينتش، نزل الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المئة إلى 1510.70 دولار للأوقية (الأونصة)، بينما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 في المئة إلى 1513.10 دولار للأوقية. لكن الذهب في السوق الفورية يتجه للارتفاع 0.5 في المئة على أساس أسبوعي بعد أن ربح واحدًا في المئة في الأسبوع السابق.

وانخفضت الأسهم الآسيوية اليوم بفعل آفاق التجارة بين الولايات المتحدة والصين وقبيل بيانات اقتصادية أمريكية، بينما تراجع الدولار مقابل العملات المنافسة الرئيسة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.4 في المئة إلى 18.05 دولار للأوقية، بينما نزل البلاتين 0.2 في المئة إلى 930.25 دولار للأوقية. فيما استقر البلاديوم عند 1793.28 دولار. ويتجه البلاديوم لتسجيل مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي.