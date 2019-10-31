74.52% نسبة رضا المرضى عن الخدمات العلاجية

البلاد : متابعات

أعلنت وزارة الصحة عن نتائج برنامج قياس تجربة المرضى، حيث بلغت نسبة رضا المريض عن خدمات الصحة 74.52%، خلال فترة الربع الثالث2019 م، مسجلة إرتفاعًا عن فترة الربع الثاني لعام 2019م التي بلغت نسبتها 73,11% .

وأبانت “الصحة” أنه تم خلال هذه الفترة إجراء 103,075 استبيانًا لتغطية جميع مناطق المملكة من خلال 15 رحلة علاجية تقدمها الوزارة، تشمل المستشفيات (العيادات الخارجية-التنويم -جراحات اليوم الواحد)، مراكز الرعاية الصحية الأولية، مراكز الإقلاع عن التدخين، المراكز المتخصصة للقلب، المراكز المتخصصة للكلى، المراكز المتخصصة للأورام، مراكز السكر التخصصية، الرعاية الصحية المنزلية، مراكز الأسنان التخصصية، مراكز التأهيل الطبي، مراكز فحص ما قبل الزواج، وبنوك الدم.