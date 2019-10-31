وزير الخزانة الأمريكية : رؤية المملكة فرصة للمستثمرين وانتعاش الاقتصاد

الرياض – البلاد

أكد وزير الخزانة الأمريكية ستيفن مونشين، خلال جلسة ” أسواق المال العالمية ” التي أقيمت امس على هامش أعمال “مبادرة مستقبل الاستثمار” أن رؤية المملكة 2030 فرصة تحولية لانتعاش وتطوير الاقتصاد السعودي وهي خطة رائعة ومهمة وفرصة عظيمة للاقتصاد والسوق، ويقدم فرصاً كبيرة ويشجع المستثمرين على أن يكونوا جزءًا من هذه الرؤية.

وبين ستيفن مونشين أن المملكة تسير في الطريق الصحيح وستكون هناك فرصة رائعة لتنمية اقتصادها، وذلك بفضل الأنظمة والقوانين التي تعمل بها الحكومة السعودية التي ستسهم في تنمية أسواقها.

وقال: ” لا مجال للشك بأن الاقتصاد العالمي في حالة ركود، ولكنني راض عن الوضع الحالي للولايات الأمريكية، وسيستمر في أن يكون قويًا ومتينًا، وبدأنا نرى انخفاضًا في معدلات التضخم وزيادات الفرص الوظيفية وهناك العديد من النتائج والأرقام التي تشير إلى وجود استثمار قوي في الولايات المتحدة “.