وزير الخارجية الإماراتي يزور جامعة الملك سعود

الرياض : واس

زار سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة جامعة الملك سعود في الرياض.

وكان في استقباله والوفد المرافق معالي مدير جامعة الملك سعود الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر ووكلاء الجامعة وبحضور معالي مديرة جامعة الأميرة نورة بن عبدالرحمن الدكتورة إيناس العيسى وعدد من المسؤولين.

وتبودلت خلال الزيارة الأحاديث حول عدد من الموضوعات التي تهم مسيرة التعليم وكذلك التعاون المستمر بين الجامعات في البلدين الشقيقين.

عقب ذلك قام سموه والوفد المرافق له بجولة داخل الجامعة شملت مكتبة الملك سلمان المركزية ،ومستشفى طب الأسنان ومستشفى الملك خالد الجامعي ، واطلعوا على ما تضمه المكتبة والمستشفيان من أقسام وما تقدمه من خدمات.

وأشاد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بجامعة الملك سعود بما تعمل عليه الجامعة من إعداد الكوادر الوطنية وفق أرقى المعايير العالمية وبما يمكنها من مهارات المستقبل، مؤكدا الحرص على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الجامعات في البلدين الشقيقين ،وذلك انطلاقا من العلاقات التاريخية والشراكة المتميزة التي تجمعهما .