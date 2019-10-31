وزير التجارة : فرص استثمارية واعدة لدى السعودية الفترة المقبلة

البلاد : متابعات

قال وزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي، إن المملكة لديها فرص استثمارية واعدة بالفترة المقبلة، باعتبارها أكبر اقتصاد بالمنطقة.

وأوضح القصبي، على هامش الجلسة الرابعة بفعاليات اليوم الثالث والأخير بمبادرة منتدي مستقبل الاستثمار، أنه تم إنجاز العديد من الإصلاحات الاقتصادية الكبيرة خلال الفترة الماضية.

وقال “السعودية أنجزت إصلاحات كبيرة فيما يتعلق بتقارير أعمال البنك الدولي ومواجهة البيروقراطية ولديها بيئة تجارية كبيرة”.

وأشار القصبي إلى أن قارة آسيا مهمة وتمتلك 64% من الشحنات و 60% من الاختراعات وأن الصين هي اقتصاد المستقبل.