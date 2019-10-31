وزارة العدل تبرم اتفاقية مع “يسّر” للربط الإلكتروني بنظام مراسلات

الرياض : البلاد

أبرمت وزارة العدل مع برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية “يسّر” اتفاقية تعاون لربط الوزارة إلكترونياً بنظام المراسلات الإلكترونية الحكومي “مراسلات”، وهي أول جهة حكومية تفعل نظام “مراسلات” بحلته الجديدة والمطورة.

وجرى التوقيع على الاتفاقية المبرمة اليوم الخميس، في مقر البرنامج بالرياض بحضور المهندس وليد بن سعود الرشود وكيل وزارة العدل للتحول الرقمي وتقنية المعلومات، والمهندس علي بن ناصر العسيري الرئيس التنفيذي لبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية “يسّر”.

وقال وكيل وزارة العدل للتحول الرقمي: إن الاتفاقية تأتي في سياق أتمتة إجراءات وخدمات الوزارة لمواكبة التحول الرقمي الذي تشهده المملكة لتحقيق رؤيتها 2030، وتوظيف أحدث النظم التقنية التي تختصر الجهد والوقت، ما ينعكس بشكل إيجابي على العمل وتطويره.

وبين المهندس العسيري من جانبه أن (يسّر) هدف من خلال إتاحة (مراسلات) للجهات الحكومية، إلى إيجاد نظام وطني لربط أنظمة الاتصالات الإدارية في الجهات الحكومية، مشيراً إلى أنه يعمل على سرعة وكفاءة تبادل المعاملات بين الجهات الحكومية، إذ يتوقع منه أن يجري تواصلاً بين جهتين حكوميتين خلال ثوان بدلاً من المراسلات التقليدية والتي كانت تستغرق عدة أيام.

ويعمل النظام على توفير المصاريف التشغيلية والأعباء عن الجهات الحكومية، وحفظ المال العام، وتوفير البيانات المطلوبة لإتمام الإجراءات الحكومية، فضلاً عن تمكين الجهات الحكومية من إتمام خدماتها، وتقديمها إلكترونياً بشكل كامل، مع تقليل دورة حياة تطوير الخدمات الإلكترونية، ورفع مستوى الأمن والحفظ للمستندات الحكومية، كما يتيح نظام “مراسلات” للجهات الحكومية تبادل المراسلات والمستندات إلكترونياً بدلاً من الورق والمراسلين، وبالتالي تستطيع تلك الجهات الاستفادة من مواردها البشرية على أتم وجه.