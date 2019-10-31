قيمة غذائية وبروتين أكثر.. تناول الحشرات وأنقذ العالم!

هل تخيلت يوما أن تأكل الحشرات؟.. العجيب أن هذا الطعام هو ما سينقذ العالم، بحسب تقارير علمية عدة، أحدها أوردته قناة “سي إن إن”، التي قالت باقتراب أن يتناول الإنسان الخبز المصنوع من دقيق الصراصير، وشرب البروتين المصنوع من مسحوق الجراد.

بحسب العلماء فإن هذه الوجبة الحديد بنسبة 4 أضعاف، والبروتين والفيتامينات والمعادن الرئيسية بنسبة 3 أضعاف أكثر من الخبز، والعصائر، والبيض، واللحم، كل ذلك إلى جانب الحفاظ على الكوكب.

ووفقا للتقرير فقد سمحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بوجود 30 جزءاً أو أكثر من الحشرات وبعض شعر القوارض في كل قطعة من الشوكولاتة.

كما أتاحت وجود حوالي اثنين من الديدان في علبة 16 أوقية من الطماطم أو صلصة البيتزا، وما يصل إلى 450 جزءاً من الحشرات و9 شعرات من القوارض في كل علبة من السباغيتي تزن 16 أونصة.

تقرير العلماء الصادر عن “Global Market Insights”، يقول إن سوق الحشرات الصالحة للأكل في الولايات المتحدة بلغ 55 مليون دولار في عام 2017، ومن المتوقع أن يرتفع إلى حوالي 80 مليون دولار بحلول عام 2024.

ومن المتوقع، أن تفعل أوروبا نفس الشيء، بينما من المتوقع أن تبلغ قيمة سوق الحشرات في دول آسيا والمحيط الهادئ ما قيمته 270 مليون دولار.

أما الطلب المتزايد على البروتين عالي الجودة، إلى جانب التحرك نحو الاستدامة، ومكافحة الأطعمة المصنعة، فهو من بين أسباب تزايد شعبية تناول الحشرات.

ووفقاً لتقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) عام 2013، عرفت العديد من الدول والتقاليد تناول الحشرات منذ عقود، وحتى منذ قرون، فإن ما لا يقل عن ملياري شخص في جميع أنحاء العالم يتناولون الحشرات كل يوم.