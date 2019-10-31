خاص البلاد – نيفين عباس

البقلاوة نوع من أنواع الحلوى التركية التى إكتسبت شهرة واسعة فى الحلويات الشرقية وتمتاز بطبقات رقيقة من عجينة الجلاش أو الفيلو المحلاة بالقطر الذى يحتوى على نكهة الورد وحشو المكسرات خاصة الفستق

وبالعودة لتاريخ البقلاوة فهى أتت البقلاوة بالمكسرات من الدولة العثمانية ثم دخلت إلى العالم العربى وإنتشرت بكثره حتى وصلت أسيا وأوروبا مما جعلها تدخل ضمن أهم الأطباق التى تحصل على صفة شرفيه

للبقلاوة أنواع عديدة كما ذكرنا وحشوات مختلفة كالتى تحشى بالكاسترد أو المكسرات أو القشطة أو حتى الأيس كريم أيضاً دخل على عالم البقلاوة والنوع الأخير من البقلاوة وهى البقلاوة المحشوة بالشوكولاتة والتى تحمل أيضاً لوناً بنياً كالشوكولاتة

نقدم لكم عبر السطور التالية طريقة عمل البقلاوة بالقشطة

المقادير اللازمة لعمل البقلاوة بالقشطة

20 ورقة من الجلاش أو عجينة الفيلو

كوب من السمن

مقادير القشطة

كوب حليب

كوب قشطة

4 ملعقة كبيرة من نشا الذرة

كوب من السكر

للقطر ( الشيرة – الشربات – السيرب )

2 كوب من السكر

كوب من الماء

عصير حبة ليمون

4 مسمار من القرنفل

2 فص من الهيل أو الحبهان

2 عود من القرفة أو الدارسين

قليل من قشر البرتقال

ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيليا

ملعقة كبيرة من ماء الزهر

ملعقة كبيرة من ماء الورد

طريقة عمل البقلاوة بالقشطة

نقوم أولاً بتحضير القطر

نحضر قدر ونضع به الماء والسكر

يقلب قليلاً

ثم تضاف له بعض مقادير القطر وهى ( الليمون – القرنفل – الهيل – الدارسين – قشر البرتقال – الفانيليا )

ترفع القدر على النار وتترك حتى تصبح قطر أو شربات ثقيل

ترفع من على النار ويضاف لها ماء الزهر وماء الورد وتقلب وتترك جانباً

نبدأ فى عمل القشطة

يذوب النشا فى الحليب

يضاف له السكر ويقلب

ثم يرفع على النار

نستمر فى تحريك المزيج حتى يصبح كثيف

يرفع من على النار

ثم توضع له القشطة وتقلب

نبدأ فى عمل البقلاوة

نحضر صينية بايركس

تدهن بالسمنة

ثم نحضر اول ورقة من الجلاش وتدهن بالسمن

ثم توضع فى البايركس

تكرر العملية حتى الإنتهاء من وضع 10 ورقات من الجلاش بالصينية

ثم توضع طبقة القشطة فوق ورقات الجلاش بالصينية

نحضر باقى أوراق الجلاش وتدهن ورقة ورقة بالسمن وتوضع فوق القشطة حتى الإنتهاء من العشر ورقات المتبقية

يدهن الوجه بالسمن

ثم تقطع بسكين حاد بالشكل المرغوب

توضع فى فرن متوسط الحرارة حتى تصبح ذهبية اللون

ثم تخرج وتسقى بالشربات

تترك حتى تبرد تماماً وتقدم