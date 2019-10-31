صندوق الاستثمارات يوقع قرضا تجسيريا بـ 10 مليارات دولار

الرياض- البلاد

وقّع صندوق الاستثمارات العامة اتفاقية قرض تجسيري مجمع بقيمة 10 مليارات دولار أمريكي، لتمويل مشاريع عامة وتسريع تنفيذ برنامجه الاستثماري ، وسيتم دفع القرض التجسيري المجمع بعد اكتمال صفقة بيع حصة الصندوق في سابك لصالح شركة أرامكو السعودية.

ووفقًا لبرنامج صندوق الاستثمارات العامة للفترة (2018 -2020م)، يعتمد الصندوق على أربعة مصادر تمويل رئيسية تم توضيحها في وثيقة البرنامج وتشمل: الأموال التي تضخها الدولة في الصندوق، والأصول المملوكة للحكومة التي تحوَّلت ملكيتها للصندوق، والعوائد المستبقاة من الاستثمارات، إضافة إلى القروض وأدوات الدين التي يصدرها الصندوق بشكل مستقل.

وتم الاتفاق على القرض التجسيري المجمع مع مجموعة مصرفية تتكون من 10 بنوك عالمية ، تندرج ضمن المجموعة المصرفية العالمية التي سبق للصندوق الاتفاق معها للحصول على قرض مجمع بقيمة 11 مليار دولار أمريكي في سبتمبر 2018.

وتوقع محافظ صندوق ياسر الرميان أن توفّر الصفقة المتّفق عليها لبيع حصّة الصندوق في شركة سابك نسبة كبيرة من رأس المال اللازم لتنفيذ برنامج صندوق الاستثمارات العامة الاستثماري، مضيفا بأنه ستجري إعادة استثمار هذه الأصول في تمويل وتنفيذ البرامج الحيوية التي يعمل الصندوق عليها كجزء من أهدافه الاستراتيجية وتسريع تنفيذ برنامج الاستثمار الطموح الذي يقوده الصندوق.