تصادم مروع ينهي حياة 3 أشخاص بجدة

جدة- ياسربن يوسف

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم، وأصيب آخر بإصابة خطيرة؛ إثر حادث تصادم مروع في محافظة جدة

وقال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمحافظة جدة عبدالله أحمد أبوزيد ، أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً على الرقم 997 في تمام الساعة 12:25 مساء اليوم الخميس عن حادث تصادم في شارع السبعين مع شبك المطار باتجاه الغرب

وأشار أبوزيد إلى أنه تم توجيه ثلاث فرق اسعافيه والقائد الميداني عبدالرحمن العمري للموقع وعند وصولهم ومسح الموقع اتضح وجود ثلاث وفيات واصابه خطيرة تم التعامل معها اسعافياً وكانت الاصابة حرجه وتم نقله الى مستشفى السعودي الالماني .