تزامناً مع توقيع “اتفاق الرياض”.. قوات سعودية تصل إلى عدن

جدة – البلاد

فيما أكد مصدر أن التوقيع على “اتفاق الرياض” بين الحكومة الشرعية، والمجلس الانتقالي الجنوبي سيتم اليوم (الخميس) في العاصمة السعودية، وفقاً لـ”العربية”، وصلت دفعة جديدة من القوات السعودية والآليات العسكرية الثقيلة إلى العاصمة عدن خلال الساعات الماضية بحراً، وذلك من أجل إعادة عملية انتشار قوات التحالف في عدن بقيادة السعودية لتأمين عودة مؤسسات الدولة الشرعية في العاصمة المؤقتة والإشراف على تنفيذ اتفاق الرياض وإعادة ترتيب الأوضاع الأمنية والعسكرية لمواصلة المعركة ضد الميليشيات الحوثية.

وقالت المصادر إن التوقيع على الاتفاق سيتم بحضور رسمي من قيادة تحالف دعم الشرعية، والرئيس عبد ربه منصور هادي ورئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي والمبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفثس ومستشاري الرئيس هادي.

ويأتي التوقيع على الاتفاق ثمرة جهود مكثفة ومتواصلة بذلتها السعودية لتحقيق مصالح بين مكونات الشرعية لتوحيد الصفوف ومواصلة معركة إنهاء انقلاب ميليشيات الحوثي واستعادة الدولة والقضاء على التدخل الإيراني في اليمن.