القيادة تهنئ فرنانديز بفوزه بالرئاسة الأرجنتينية

الرياض- واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لفخامة السيد ألبرتو فرنانديز بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية في جمهورية الأرجنتين.وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالنجاح لفخامته، ولشعب جمهورية الأرجنتين الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لفخامة السيد ألبرتو فرنانديز بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية في جمهورية الأرجنتين.وأعرب سمو ولي العهد عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولشعب جمهورية الأرجنتين الصديق المزيد من التقدم والرقي.