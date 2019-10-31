الجدعان: عدد تراخيص الاستثمارات الأجنبية الأعلى منذ 9 سنوات

البلاد : متابعات

أكد وزير المالية محمد الجدعان ، أن المملكة لديها تنوع ونمو في الاقتصاد، مشيراً إلى أن المملكة أحدثت إصلاحات كبيرة منذ عامين صممت للاستجابة للتحديات؛ إذ أصبحت في مقدمة دول العالم في مجال الإصلاح.

وكشف الوزير الجدعان على هامش اليوم الثالث بمبادرة منتدى مستقبل الاستثمار المنعقدة بالرياض، أن الناتج المحلي الإجمالي للقطاع النفطي للمملكة هذا العام زاد 3 بالمائة.

ولفت الجدعان إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة زاد منذ بداية العام حتى الآن مما يدل على ارتفاع الثقة.

وأوضح الجدعان أنه للمرة الأولى منذ عام 2014، يشهد قطاع الإنشاءات بالمملكة خلال عام 2019 تحولا من المستوى السلبي إلى المستوى الإيجابي.

كما أشار الوزير الى أن عدد التراخيص الممنوحة للاستثمارات الأجنبية في السعودية هو الأعلى منذ 9 سنوات.

وتابع: “نسعى لأن يكون الاقتصاد السعودي منيعًا تجاه التحديات العالمية والمحلية، وهذا ما نحاول فعله بتحسين القطاعات، والاهتمام بالتحوّل الرقمي في القطاع الحكومي ، واتخاذ إجراءات إصلاحية هيكلية جوهرية ” .