إطلاق 40 طائر «حباري» في منتزه القصيم الوطني

البلاد : متابعات

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة اليوم الخميس إطلاق الدفعة الثانية من الغزلان وطيور الحبارى في منتزه القصيم الوطني ببريدة، وتشمل 40 من طيور الحباري.

وقالت الوزارة إن المبادرة التي أطلقتها لإعادة توطين الغزلان والحبارى تأتي كجزء من خطتها الرامية للحافظ على الحياة الفطرية في المملكة والمساهمة في ازدهارها، مبينة أنها أطلقت في الدفعة الأولى عدداً من الغزلان بمنتزه حريملاء الوطني.

وأضافت أنها أنشأت مأوى دائماً لطائر الحبارى بالإضافة لمتحف لتوعية المواطنين والمهتمين، بهدف المحافظة على الطائر من الانقراض.