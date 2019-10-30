15 مليار دولار حصاد أول أيام دافوس الصحراء

الرياض – البلاد

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رئيس مجلس صندوق الاستثمارات العامة تواصل “مبادرة مستقبل الاستثمار 2019” اعمالها بمشاركة مجموعة من رؤساء الدول وصناع القرار.

وأعلنت الهيئة العامة للاستثمار أمس عن توقيع 23 اتفاقية بقيمة إجمالية تبلغ 15 مليار دولار. وجرى توقيع الاتفاقيات ضمن حفل أقامته هيئة الاستثمار على هامش فعاليات المبادرة تحت شعار استثمر في السعودية، حيث تضمنت الاتفاقيات عددًا من النشاطات الاستثمارية في مختلف القطاعات الاستراتيجية، من أبرزها قطاع الطاقة والمياه، إضافة إلى قطاع الدواء والخدمات اللوجستية والبتركيماويات والتقنية وريادة الأعمال والابتكار.

وأكد محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم بن عبدالرحمن العمر، أنه في الوقت الذي نشهد فيه حضور المستثمرين وصناع القرار من جميع أنحاء العالم إلى منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار التي تعد منصة عالمية لبحث أفق مستقبل الاستثمار العالمي وتوجهاته، تأتي مذكرات التفاهم التي تم توقيعها لتشير إلى قوة وتنوع الاقتصاد الوطني للمملكة العربية السعودية، مبينًا أن المملكة تمر بتغيرات كبيرة ونوعية في ظل برنامج الإصلاحات الاقتصادية الطموح الذي تقوده رؤية المملكة 2030،

مؤكدًا على النجاح الذي حققته الإصلاحات الاقتصادية وفقًا لتقرير ممارسة الأعمال 2020 الذي أصدره البنك الدولي مؤخرًا. ونوّه العمر إلى أهمية النتائج التي استعرضها البنك الدولي، التي كان من ضمنها تقدم المملكة 30 مرتبة، لتصبح السعودية بذلك أكثر الاقتصادات تطورًا على مستوى العالم، لافتاً إلى أن كل هذه المؤشرات تبرهن على أن المملكة هي الاقتصاد الواعد عالميًّا.

وتأتي مذكرات التفاهم التي تم توقيعها امتداداً للتقدم الذي تحققه المملكة في عام 2019، حيث أعلنت هيئة الاستثمار في تقريرها للربع الثالث، الذي أصدرته بالتزامن مع انطلاق فعاليات مبادرة مستقبل الاستثمار؛ أن عدد الرخص الصادرة للاستثمار الأجنبي بلغ 251 رخصة، بزيادة نسبتها 30% مقارنة بنفس الفترة من عام 2018.

وذكرت الهيئة أن عدد تراخيص الاستثمار الأجنبي حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري بلغت 809 ترخيص، شملت مشاريع مشتركة مع مستثمرين محليين، وبإضافة مجموع العدد التراكمي على مدى الأرباع الثلاثة الماضية خلال العام الحالي ويشمل برنامج المبادرة التي انطلقت أمس أعمال دورتها الثالثة ، عددا من جلسات النقاش يشارك فيها 300 متحدث من صناع القرار ومستثمرين وخبراء من أكثر من 30 دولة مما يعكس التوجه العالمي للحدث إذ تبلغ نسبة ممثلي قارة أمريكا الشمالية 39% بينما يأتي 20% من حضور المبادرة من أوروبا وتحوز آسيا نسبة 19% من المتحدثين بينما كانت نسبتهم من دول منطقة الشرق الأوسط قرابة 15% كما أكد أكثر من 6000 شخص حضورهم مبادرة مستقبل الاستثمار.