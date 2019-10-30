منظمة الإبل الدولية تعقد الملتقى الأوروبي الأول في سويسرا

كشفت المنظمة الدولية للإبل عن الموافقة على تأسيس واشهار الجمعية الاوربية لملاك مزارع الإبل ومقرها سويسراُ وتابعة إلى المنظمة الدولية للإبل وإطلاق جائزة سنوية لأفضل مزرعة إبل اوربية إضافة إلى الموافقة على إقامة اول مهرجان في سويسرا في الفترة من 29 -30 أغسطس 2020 م وذلك بعد عقد الملتقى الأوربي الأول لملاك مزارع الإبل في زيورخ السويسرية أكتوبر الجاري بمشاركة 8 دول اوربية.
وبين الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين رئيس نادي الإبل ورئيس المنظمة الدولية للإبل أن الملتقى الأوربي الأول يهدف إلى زيادة وتعميق الدراسات الميدانية المتعلقة بالإبل ودعمها بمختلف الوسائل الكفيلة لإنجاحها وإيجاد حلول مناسبة للمشاكل في نمو وتربيتها التي تواجه ملاك مزارع الإبل وتشجيع إقامة مزارع جديدة مضيفاً أن الجهود المبذولة تأتي من اجل إيصال ثقافة الإبل على المستوى العالمي ودعمها وتأتي اعتزازاً بالهوية السعودية وبمورث الإبل ودعمها وتشجيعها واستمرارية نشرها على مستوى العالم.
يذكر أن المنظمة الدولية للإبل انطلقت 21 مارس 2019 ومقرها العاصمة الرياض وبمشاركة 96 دولة على المستوى العالمي