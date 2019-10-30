منظمة الإبل الدولية تعقد الملتقى الأوروبي الأول في سويسرا

كشفت المنظمة الدولية للإبل عن الموافقة على تأسيس واشهار الجمعية الاوربية لملاك مزارع الإبل ومقرها سويسراُ وتابعة إلى المنظمة الدولية للإبل وإطلاق جائزة سنوية لأفضل مزرعة إبل اوربية إضافة إلى الموافقة على إقامة اول مهرجان في سويسرا في الفترة من 29 -30 أغسطس 2020 م وذلك بعد عقد الملتقى الأوربي الأول لملاك مزارع الإبل في زيورخ السويسرية أكتوبر الجاري بمشاركة 8 دول اوربية.