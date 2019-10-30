النواب الأميركي يؤيد قرارا ضد تركيا يعترف بإبادة الأرمن

واشنطن : وكالات

أيد مجلس النواب الأميركي ، الثلاثاء، قرارا ضد تركيا يعترف بإبادة الأرمن، ووافق النواب أيضاً، بأغلبية ساحقة على قانون يطالب الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض عقوبات على تركيا بسبب هجومها في شمال سوريا.

وأقر المجلس بأكثرية 405 أصوات مقابل 11 القرار الذي يؤكد اعتراف الولايات المتحدة بالإبادة الأرمنية، وهي المرة الأولى التي يصل فيها مثل هذا القرار للتصويت في الكونغرس بعد عدة محاولات سابقة.

وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي انها تشرفت بالانضمام الى زملائها في “إحياء ذكرى إحدى أكبر الفظائع في القرن العشرين: القتل المنهجي لأكثر من مليون ونصف من الرجال والنساء والأطفال الأرمن على يد الامبراطورية العثمانية”.

ويعتبر الأرمن أن القتل الجماعي لشعبهم بين عامي 1915 و1917 يرقي إلى مصف الإبادة، وهو ادعاء لا تعترف به سوى نحو 30 دولة وتنفيه تركيا بشدة.