الجدعان: القطاع المالي السعودي الأكبر بعد النفط

الرياض – البلاد

افتتح وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان بحضور رئيس الاتحاد السويسري أولي ماورر، أعمال الحوار المالي السعودي السويسري في الرياض، ورحّب الوزير بفخامة الرئيس السويسري ووفده المرافق في بلدهم الثاني المملكة العربية السعودية، معرباً عن سعادته بإطلاق الجولة الأولى من الحوار المالي بين المملكة والاتحاد السويسري، مشيراً إلى العلاقة التاريخية القوية بين المملكة وسويسرا وبشكل خاص في القطاع المالي،

مبيناً أن المملكة منحت مؤخرًا الرخصة المصرفية لبنك “كريدي سويس” للعمل في المملكة. وأشاد الوزير الجدعان بمشاركة القطاع الخاص من الجانبين في الحوار، مشيراً إلى أن البلدين يصبحان أقوى عندما يتعزز التواصل مع القطاع الخاص خارج قاعات الحكومةـ مؤكداً بأن الحوار سيساعد كلا البلدين في مواجهة التحديات المالية العالمية من خلال التعاون والتنسيق ونقل المعرفة بين الجانبين ،

مؤكدا أن المملكة نجحت في تطوير قطاع مالي قوي، يعد الأكبر بعد القطاع النفطي، حيث بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي من 17.4% في عام 2018م إلى 18.3% في الربع الثاني من العام 2019م. ونوّه إلى أنه أصبح لدى المملكة 20 شركة من شركات التكنولوجيا المالية منذ إطلاق البيئة التجريبية في المملكة قبل عام، وذلك مقارنة مع أهداف برنامج تطوير القطاع المالي التي كانت تستهدف وجود 3 شركات بحلول عام 2020م.