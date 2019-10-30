أمانة الطائف تؤهل 170 حديقة عامة

الطائف : البلاد

أنجزت أمانة الطائف المرحلة الأولى من برنامجها الشامل لصيانة المتنفسات العامة شملت 170 حديقة ومتنزهاً .

ووفق وكالة المشاريع بالأمانة فإن البرنامج تضمن صيانة الجلسات والمظلات والتمديدات الكهربائية وأعمدة الانارة والتربة وخطوط المياه، والدهانات، وصيانة النوافير والشلالات بالإضافة الى تعزيز البنية التحتية ورفع كفاءتها .

ويشمل برنامج التأهيل أعمال التهذيب والرش والعناية الكاملة بشتلات الزهور والشجيرات والنباتات واعادة تأهيل النجيله الزراعية ومسارات المشاة داخل وخارج الحدائق ودورات المياه العامة ، بالإضافة الى مواقف السيارات المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة.

وتنفذ الأمانة حاليا برنامج زراعة الشتلات الموسمية من زهور وورود ونباتات حولية ومتسلقات في الميادين والساحات والحدائق والمواقع السياحية ومداخل ومخارج مدينة الطائف.