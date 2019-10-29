الأولى

ولي العهد لترمب: قتل زعيم داعش خطوة تاريخية في الحرب على الإرهاب

صحيفة البلادaccess_time1 / ربيع اﻷول / 1441 هـ      29 أكتوبر 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض : واس

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اتصالاً هاتفياً بفخامة الرئيس دونالد ترمب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية هنأه فيه بنجاح العملية التي نفذتها القوات الأمريكية الخاصة وأدت لمقتل قائد تنظيم ” داعش ” الإرهابي” أبو بكر البغدادي.

وأكد سموه خلال الاتصال أن هذه العملية تؤسس لحقبة جديدة، وخطوة تاريخية في الحرب على الإرهاب والتطرف والكراهية.

من جهته أثنى الرئيس الأمريكي على التعاون المستمر والمثمر بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة في مجال مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *