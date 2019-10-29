مواجهة سعودية كويتية في آسيوية التنس بالخبر

الخبر -حمود الزهراني

تأهل لاعبنا السعودي أيمن الشمراني لدور الثمانية من منافسات البطولة الآسيوية الأولى للناشئين تحت 14 سنة والمقامة حالياً على ملاعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالمنطقة الشرقية، بعد فوزه مساء اليوم الثلاثاء على الفلبيني نيل، فيما تغلب بدر إدريس، أحد المرشحين لتحقيق البطولة في منافسات الفردي على اللاعب الهندي الفيز الشيخ، ليتأهل لمواجهة اللاعب الكويتي حسن الشطي، الذي أقصى اللاعب السعودي آدم الرضا من منافسات البطولة.

وفي مواجهة أخرى مثيرة، تأهل اللاعب الهندي اريفيز كوثر بعد أن تغلب على منافسه السعودي عبدالرزاق حنيعبل، ليتأهل للدور القادم لمواجهة السعودي الآخر عبد الملك الزهراني.

وتتواصل الإثارة عصر غد الأربعاء بمواجهة تجمع بين السعودي بدر ادريس والكويتي حسن الشطي، فيما يلعب الهندي كوثر أمام السعودي عبدالملك الزهراني.

يشار الى أن البطولة التي تختتم منافساتها مساء الخميس القادم، شارك فيها 36 لاعباً من 12 دولة هي، الكويت، أمريكا، هونغ كونغ، الأردن، بريطانيا، باكستان، الهند، كندا، سيرلانكا، اسبانيا، سويسرا، بالإضافة الى السعودية.