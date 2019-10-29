ملك الأردن: السعودية تمتلك جيلاً شاباً متحمساً للعمل

البلاد : متابعات

قال ملك الأردن الملك عبدالله الثاني بن الحسين ، إن غالبية الشعب السعودي عبارة عن طاقات مستمرة بعزم لتصنع المستحيل .

وأضاف – في كلمة له في “مبادرة مستقبل الاستثمار” – : “تناقش مبادرة مستقبل الاستثمار فرص المستقبل الواعدة، فالمستقبل يبدأ هنا في هذا المنطقة، إذ يراهن الشباب والعالم بأسره على تلك الطاقات التي لا تملّ ولا تنضب”.

وأشار الملك عبدالله إلى إن المملكة العربية السعودية تمتلك جيلاً من الشباب المتحمس للعمل ، وأكد أن المستقبل يبدأ هنا في هذه المنطقة، مع شبابها الموهوب والمبدع، وأضاف “هنا في المملكة تجدون جيلًا من الشباب متحمسا للعمل تحفزهم قيادةً تتحدث لغتهم”.

وكانت أعمال الدورة الثالثة لـ “مبادرة مستقبل الاستثمار 2019” قد انطلقت اليوم تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وبحضور الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رئيس مجلس صندوق الاستثمارات العامة التي يستضيفها الصندوق في الرياض بمشاركة مجموعة من رؤساء الدول وصناع القرار.

ويشمل برنامج المبادرة عددا من جلسات النقاش يشارك فيها 300 متحدث من صناع القرار ومستثمرين وخبراء من أكثر من 30 دولة مما يعكس التوجه العالمي للحدث إذ تبلغ نسبة ممثلي قارة أمريكا الشمالية 39% بينما يأتي 20% من حضور المبادرة من أوروبا وتحوز آسيا نسبة 19% من المتحدثين بينما كانت نسبتهم من دول منطقة الشرق الأوسط قرابة 15% كما أكد أكثر من 6000 شخص حضورهم مبادرة مستقبل الاستثمار.