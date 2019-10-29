رونالدو: استفدت كثيرًا من ميسي

قال أسطورة كرة القدم البرتغالية كريستيانو رونالدو إنه استفاد كثيرًا من وجود الأرجنتيني، ليونيل ميسي.

وأجرت مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية حوارًا صحفيًا مع رونالدو بمدينة تورينو الإيطالية، على هامش الاستعدادات لحفل توزيع جائزة الكرة الذهبية.

من المنتظر الإعلان عن الفائز بالجائزة في حفل ضخم بالثاني من شهر ديسمبر القادم.

وتتولى المجلة الفرنسية الأشهر إصدارها والإشراف على عمليات التصويت منذ عام 1956 وحتى اليوم.

يتنافس هذا العام على الجائزة كل من كريستيانو رونالدو من يوفنتوس، ليونيل ميسي من برشلونة، وفيرجيل فان دايك مدافع ليفربول.

“لقد كانت منافسة مفيدة لكلينا، شعرت بوجود وقيمة ميسي بشكل أكبر عندما كنت في ريال مدريد عمّا كان حال وأنا بمانشستر يوناتيد”، هكذا تحدث رونالدو عن ميسي.

وأكمل “سر النجاح؟ الموهبة تأتي في المقام الأول، من دونها لا يمكنك عمل الكثير، وفي نفس الوقت لا جدوى من الموهبة من دون عمل”.

واستطرد “لا شيء سيسقط عليك من السماء، ينبغي تطوير موهبتك، لم أكن لأصل إلى ما أنا عليه لولا العمل الجاد”.

وأردف “اهتم بالغذاء والنوم الصحيين، هذا ما يجعلني أرغب في الاستمرار بالمنافسة وأن أظل شابًا بينما أتقدم بالعمر”.

واختتم “كرست حياتي لمسيرتي الكروية منذ 15 عامًا وفخور بما حققته بالطبع، لكن ما زال هناك الكثير لفعله”.