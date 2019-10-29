رئيس الاتحاد السويسري يزور الأكاديمية المالية

الرياض : واس

زار فخامة رئيس الاتحاد السويسري أولي ماورر يرافقه معالي وزير المالية الأستاذ محمد الجدعان والوفد السويسري المرافق له اليوم، مقر الأكاديمية المالية بالرياض.

وكان في استقبال فخامته معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد الخليفي، ومعالي رئيس مجلس هيئة السوق المالية الأستاذ محمد القويز، ومعالي نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الأستاذ أيمن السياري، ورئيس اللجنة الإشرافية على أعمال الأكاديمية المالية أحمد الراجح، والمدير العام للأكاديمية مانع آل خمسان، وعدد من القيادات في مؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية.

وجرى خلال الزيارة مناقشة سبل التعاون بين البلدين في عدد من المجالات.

وقدم وكيل هيئة السوق المالية للموارد المؤسسية عبدالله شيبة الحمد عرضاً تناول خلاله نبذة عن الأكاديمية المالية ودورها في تطوير وتدريب العاملين في القطاع المالي.