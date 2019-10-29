دراسة: البامية تخفض نسبة السكر بالدم

كشفت دراسة هندية حديثة أن البامية تعمل على خفض نسبة السكر في الدم وبشكل فعال، وذلك وفقا لصحيفة إكسبرس البريطانية، فلقد استكمل باحثون هنود ما كشفه بحث نشر عام 2011 في مجلة الصيدلة والعلوم الحيوية على فئران مصابة بالسكري تغذت على حبوب البامية المجففة، مما أدى إلى انخفاض مستويات الجلوكوز في الدم.
وأشارت التجارب عندما أجرى الباحثون تجارب منتظمة لمدة 10 أيام على عدد من مرضى السكري، جاءت النتائج مبشرة إذ انخفضت مستويات سكرهم بعد نقع البامية في الماء لليلة كاملة ثم تقديمها عصيرا لهم في الصباح.
والجدير بالذكر أيضا انه قديما كانت تستخدم البامية المحمصة دواء شعبيا في عدد من دول الشرق الأوسط لعلاج السكري، فأليافها غير القابلة للذوبان تبطئ معدل امتصاص السكر في الأمعاء وبالتالي استقرار نسبة الجلوكوز في الدم.