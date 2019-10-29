خطوات للتخلص من انسداد الأذن أثناء السفر بالطائرة

صحة و عافية متابعاتخطوات للتخلص من انسداد الأذن أثناء السفر بالطائرة فرناس حفظيaccess_time1 / ربيع اﻷول / 1441 هـ 29 أكتوبر 2019chat_bubble_outlineضف تعليق يعاني الكثيرون من عرض إنسداد الأذن عند السفر بالطائرة، وأحيانا عبر السيارة من خلال الطرق المرتفعة جدا، وذلك بسبب اختلاف الضغط على جانبي طبلة الأذن. وهو ما يتسبب غالبا في حالة طبية تسبب طنينا مزعجا في الأذن الوسطى، تعرف بإسم Barotrauma ورغم أنه شعور مؤقت يزول بمجرد استقرار الطائرة واعتدال الطريق، لكنه يظل مزعجا بالنسبة للبعض. ونشرت صحيفة إندبندنت البريطانية، ما يؤكده الأطباء أن هناك طرق تساعد على التخلص من طنين الأذن بسهولة على متن الطائرة، ومنها: 1/ النفخ مع إغلاق الأنف والفم. 2/تكرار عملية التثاوب. 3/ استمرار مضغ العلكة. 4/استخدام مزيل الاحتقان. مرتبط