المحليات

تسوية 228 دعوى بأكثر من (9) ملايين ريال بعمل الخبر

صحيفة البلادaccess_time1 / ربيع اﻷول / 1441 هـ      29 أكتوبر 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

الدمام : واس

أنهت إدارة التسوية الودية بمكتب العمل بمحافظة الخبر، خلال النصف الأول من شهر صفر ، 228 دعوى عمالية بالصلح وإعادة مبالغ تزيد عن تسعة ملايين ريال، تضمنت 8 جنسيات مختلفة .

وأوضح مدير مكتب العمل بالخبر منصور آل بن علي، أن جميع القضايا عبارة عن حقوق وأجور متأخرة تخص منشأتين فقط لعمالة غير سعودية

وكانت النسبة الأكبر من التسويات للجنسية الهندية بـ 33 %، تلتها البنجلادشية بنسبة 25 %، و24 % لبقية الجنسيات.

كما أكد آل بن علي أن هناك جهودا كبيرة تبذل في مجال التسوية الودية تهدف للصلح بين الأطراف وإعطاء كل ذي حق حقه.

صحيفة البلاد

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