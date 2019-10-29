المملكة تتربع على المرتبة 25 في سرعة الانترنت عالميا

جدة – البلاد

قفزت المملكة العربية السعودية إلى المركز(25) عالمياً في سرعة الانترنت على الهواتف الذكية من أصل (175) دولة وفقًا لبيانات شهر سبتمبر لمؤشر أوكلا(Ookla) العالمي لاختبار السرعة.

وتمكنت المملكة من التقدم 5 مراكز عن تصنيف شهرى يوليو وأغسطس حيث كانت تحتل المرتبة (30)عالمياً في سرعة الانترنت.

ويقارن اختبار السرعة العالمي بيانات سرعة الإنترنت من جميع أنحاء العالم كل شهر، وتأتي من مئات الملايين من الاختبارات التي أجراها أشخاص حقيقيون يستخدمون اختبار السرعة شهرياً.

ويبلغ متوسط سرعة التنزيل العالمية 29.50 ميجابت في الثانية، بينما تبلغ سرعة التحميل 11.34 ميجابت في الثانية، ووفقًا للمؤشر، فإن متوسط سرعة التنزيل في المملكة ( 44.12 ) ميجابيتس في الثانية الواحدة وسرعة رفع محتوى (16.50) ميجابتس في الثانية.

وحلت كوريا الجنوبية في المرتبة الأولى، حيث يبلغ متوسط سرعة التنزيل 95.11 ميجابت في الثانية، بينما تبلغ سرعة التحميل 17.55 ميجابت في الثانية.