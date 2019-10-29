اللجنة التنفيذية لرالي العلا نيوم تعقد إجتماعها الأول في نيوم

تبوك – البلاد

عقدت اللجنة التنفيذية لرالي العُلا نيوم في نسخته الأولى إجتماعها الأول برئاسة مستشار أمير منطقة تبوك علي بن مصلح القحطاني، والمشرف العام على الراليات في المملكة العربية السعودية عبدالله ‏باخشب، وحضور المدير الفني في الإتحاد حمود الجابري، وممثلي من شركة نيوم والجهات الحكومية المشاركة. ‏

حيث إستعرض الإجتماع، الذي أقيم في منطقة شرما الواقعة ضمن نيوم، خطة العمل والخطوات التحضيرية والهيكل التنظيمي ومهام اللجان والمسار المقترح للرالي، كما تم استعراض التحضيرات الأولية لتنظيم النسخة الأولى من الرالي والدعم اللوجيستي والبرنامج العام، وآخر استعدادات الإتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، إضافة إلى مقر الرالي الرئيسي.

ومن المقرر أن ينطلق رالي العلا نيوم 2019 خلال الفترة من الخامس إلى التاسع من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل والتي تمثل الجولة الثالثة من بطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية.

‏من جانبه، أثنى عبدالله باخشب على دعم واهتمام رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي ‏للسيارات والدراجات النارية صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل، ‏وتوجيهاته بتسخير كافة إمكانيات الإتحاد لتسهيل عمل اللجان، ومواصلة النجاحات التي بدأت ‏من الجولة الأولى من البطولة التي أقيمت في عسير.‏

وقدّم المشرف العام على الراليات في المملكة شكره وتقديره إلى أمارة منطقة تبوك وكافة ‏منسوبيها وممثلي الجهات الحكومية وممثلي شركة نويم والقطاعات المشاركة على التفاعل والحرص على نجاح ‏الحدث. ‏

كما أكد باخشب أن الجميع سيبذل قصارى جهده من أجل تقديم الحدث بصورة مميزة، والعمل ‏على تذليل كافة العقبات للخروج بأفضل نتائج ممكنة، وإبراز الدعم الكامل الذي تجده رياضة ‏السيارات والدراجات النارية من القيادة الحكيمة والهيئة العامة للرياضة.‏

يقام رالي العُلا نيوم بتنظيم الإتحاد السعودي للسيارات والدرّاجات النارية، برئاسة صاحب السُمو الملكي الأمير خالد بن سُلطان العبد الله الفيصل، وبدعمٍ من الهيئة العامة للرياضة، وعبداللطيف جميل للسيارات، ومجموعة “أم بي سي” الإعلامية، و “العربية” للإعلانات الخارجية، والمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق .