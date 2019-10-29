 الرياض تستضيف المعرض السعودي للعطور والعود والبخور

الرياض ــ البلاد

برعاية (البلاد) الإعلامية تستضيف الرياض المعرض السعودي للعطور والعود والبخور ومستلزماتها (إحساس)” والذي تنظمه شركة لقـاء عالمي لتنظيم المعارض والمؤتمرات وذلك بفندق كـوفـو انتركونتيننتال ( فندق موفنبيك الرياض سابقاً ) خلال الفترة من 3-6 جمادى الأول 1441هـ الموافق 29 ديسمبر -1 يناير 2020م.

معرض (إحساس) هو المنصة الاستثنائية الرائدة المخصصة في العطور والعود والبخور ومستلزماتها حيث يجمع الشركات والمصانع الرائدة المتخصصة تحت سقف واحد. المعرض يقام هذا العام تحت رعاية صاحبة سمو الأميرة سلطانة بنت منصور بن سعود آل سعود، ويعزز دوره كمركزية التقاء تفاعلية للشركات والمُصنِّعين والموردين والأفراد والمهتمين وكافة أقطاب هذا القطاع الاستراتيجي الذي يأخذ بريق وسحر قطاع العطور والعود والبخور، ويقدم فرصة استثنائية لتعزيز التواجد في السوق وعرض كافة منتجات هذا الاختصاص والخدمات الحالية والمستقبلية.

وسيشارك في المعرض اكبر الشركات المحلية السعودية الخاصة في العطور والعود والبخور، حيث ان الراعي الإستراتيجي للمعرض شركة فيصل الدايل للطور، والراعي الذهبي هابينس للعطور والراعي الفضي مابل للعطور، وخزار للعطور، وبلان للعطور، والراعي المشارك برشلونه للعطور ودير بيوتر للعطور وجوستو للعطور.