الرميان: حضور مبادرة مستقبل الاستثمار ارتفع للضعف

البلاد : متابعات

أكد محافظ صندوق الاستثمارات العامة، ياسر الرميان، أن حضور مبادرة مستقبل الاستثمار ارتفع للضعف عن الدورة الأولى، مشيراً إلى أنها أصبحت من أكبر 3 مؤتمرات في العالم، وتضم مشاركين من أمريكا والصين والهند وإفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط

وأوضح الرميان ، خلال منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار، أنها تربط رأس المال بالأفكار وستتحول لمؤسسة دائمة لاستكمال التعاون ، وأضاف الرميان إن أرامكو سيكون بها المزيد من المساهمين من المؤسسات قريبا.

وكانت أعمال الدورة الثالثة لـ “مبادرة مستقبل الاستثمار 2019” قد انطلقت اليوم تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وبحضور الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رئيس مجلس صندوق الاستثمارات العامة التي يستضيفها الصندوق في الرياض بمشاركة مجموعة من رؤساء الدول وصناع القرار.

ويشمل برنامج المبادرة عددا من جلسات النقاش يشارك فيها 300 متحدث من صناع القرار ومستثمرين وخبراء من أكثر من 30 دولة مما يعكس التوجه العالمي للحدث إذ تبلغ نسبة ممثلي قارة أمريكا الشمالية 39% بينما يأتي 20% من حضور المبادرة من أوروبا وتحوز آسيا نسبة 19% من المتحدثين بينما كانت نسبتهم من دول منطقة الشرق الأوسط قرابة 15% كما أكد أكثر من 6000 شخص حضورهم مبادرة مستقبل الاستثمار.