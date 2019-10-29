الإقتصاد متابعات

الأسئلة المتوقعة عند التقدم لوظيفة

نرمين عباسaccess_time1 / ربيع اﻷول / 1441 هـ      29 أكتوبر 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

نرمين عباس

في المقابلة الشخصية التي يحددها أصحاب العمل يواجه المتقدم للوظيفة أكثر اللحظات المهمة في حياته

لأنه يحدد مصيره المهني والوظيفي في المستقبل

وذكرت مسؤولة في قسم الموارد البشرية أن هناك عدداً من الأسئلة التي تُعرض في كل مقابلة عمل

حتى إن كانت بلا هدف من إجابتها، لكنها تهمُّ أصحاب العمل لفهم شخصية المتقدم للوظيفة

لذلك يجب أن تكون على اطلاع ومعرفة كافيين بطرق الإجابة عليها، وتجاوزها بنجاح من دون أي توتر

1- تحدث عن نفسك

فكرة الإجابة عن السؤال لا تتطلب أن تقوم بإعادة ذكر معلوماتك الشخصية مرة أخرى فأوراقك كلها بين أيديهم

لكن الهدف من إجابتك هو أن تصف نفسك لأشخاص غرباء عنك بطريقة تجذبهم وتلفت نظرهم لك

بواسطة بضع كلمات وأوصاف لم تذكريها في السيرة الذاتية

2- لماذا ترغب في تلك الوظيفة

هنا تأتي فرصتك الذهبية لإثبات ذاتك، وتوضيح أنك تمتلك الخبرات والقدرات الكافية لأداء هذا العمل

وأنك ملم بتفاصيل تلك المهنة كافة لكن احذر أن توضح لأصحاب العمل حاجتك لتلك الوظيفة

وابتعد عن لغة المشاعر والعاطفة تماماً

3- ما معايير تقييمك للتميز والنجاح في العمل

إذا قمت بتقديم أرقام تقيس معدل النجاح للموظفين في الشركة فتأكد أنه سيتم استبعادك على الفور

لذا احرص على أن يتوافق مفهوم النجاح لديك مع المفهوم الذي تسعى له الشركة

حتى تكون هناك رؤية وهدف ونظرة مشتركة بين أفكارك وأفكار أصحاب مقابلة العمل

4- ما الراتب المتوقع الحصول عليه من جهة العمل الخاصة بنا

بخصوص الدخل الشهري والمكافآت المالية، احذر أن تحدد مبلغاً أو رقماً

تحدث عن نجاحك وخبراتك ومهاراتك وقدراتك على الإنجاز والعمل تحت عدد من الضغوط

وأنك حاصل على عدد من الشهادات، وحققت نجاحات في عدد من الأماكن وبالتالي أنت تستحق دخلاً لا بأس به.

5- ما نقاط القوة والضعف لديك؟

احذر أشد الحذر من الاعتراف بأنك تعاني من نقاط ضعف، أو أنك لا تمتلك نقاط قوة ومهارات مميزة في مجالات معينة

حتى لا يتم استغلالك عبر نقاط قوتك، أو أخذ نقاط ضعفك وسيلة لإهمالك أو تقصيرك في العمل

نرمين عباس

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