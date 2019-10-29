أمام خادم الحرمين.. وزيرا الخارجية والنقل يؤديان القسم

الرياض : واس

تشرف بأداء القسم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، عقب صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه وزيراً للخارجية، ومعالي المهندس صالح بن ناصر الجاسر بعد صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه وزيراً للنقل، قائلين (بسم الله الرحمن الرحيم.. أُقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لديني، ثم لمليكي وبلادي، وأن لا أبوحَ بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها، وأن أُؤدّيَ أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص).

ثم تشرفا بالسلام على خادم الحرمين الشريفين – أيده الله -.

حضر أداء القسم، صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير الطاقة، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي رئيس الديوان الملكي الأستاذ فهد بن محمد العيسى.