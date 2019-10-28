33.6 مليار إيرادات “سابك” في الربع الثالث

الرياض – البلاد

أوضح نائب رئيس مجلس إدارة “سابك”، الرئيس التنفيذي يوسف بن عبد الله البنيان، إن تراجع أسعار البتروكيماويات في الربع الثالث جاء في أعقاب موجة التحديات نتيجة تباطؤ النمو في الاقتصاد العالمي وزيادة سعة المعروض من المنتجات الرئيسة، بالإضافة إلى انخفاض أسعار النفط.

وأعلنت “سابك” أمس النتائج المالية للربع الثالث من 2019، حيث بلغت إيرادات الشركة 33.69 مليار ريال، بانخفاض قدره 6%، مقارنة بالربع السابق.

وقال: نحن واثقون من آفاق صناعة البتروكيماويات على المدى الطويل، ونركز بشكل مستمر على وضع مشاريع النمو في قمة أولوياتنا، مع الحفاظ على تصنيفنا الائتماني القوي، واحتفلنا مؤخرًا بتدشين مشروع البتروكيماويات المشترك مع شركة “إكسون موبيل” على ساحل الخليج الأميركي، كما نتبنى سياسة مالية منضبطة تدعم توزيعات الأرباح مع استمرارنا بالاستثمار في تعزيز اعتمادية وسلامة أصولنا.

وأضاف: رغم هذا التحدي الكبير، إلا أننا أثبتنا مرة أخرى مرونة وقدرة عاليتين على تجاوز مثل هذه الحالات من خلال الاستفادة القصوى من سلسلة إمداداتنا العالمية، وقوة انتشار أعمالنا عالميًا ، مشيرا إلى أهمية الإنجازات التي حققتها الشركة مؤخرًا، بما في ذلك الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة بخصوص دمج الشركة السعودية للبتروكيمياويات (صدف) والشركة العربية للبتروكيماويات (بتروكيميا).