انطلاق لقاءات ومعرض “هدف” بالشرقية

الدمام – البلاد

أطلق صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” ملتقى لقاءات “هدف” بالدمام، الذي يستمر ثلاثة أيام، في مركز الظهران الدولي للمعارض والمؤتمرات، بهدف الاستثمار في رأس المال البشري، ورفع مهارات وقدرات الكوادر الوطنية.

يشارك في الملتقى العديد من المتخصصين والمهتمين في تنميـة الموارد البشرية، والكوادر الوطنية المؤهلة، وممثلو القطاع الخاص، ومسؤولو الأجهزة الحكومية ذات العلاقة بسوق العمل، إذ تم تخصيـص مسارات محددة لكل شريحة من الشرائح المستهدفة المستفيدة من الملتقى لتقديم خدمات مباشرة وموجهة لكل فئة.

ويستهدف الملتقى العملاء المســتفيدين مــن خدماته وهم: منشآت القطاع الخاص، والباحثين والباحثات عن عمل، وطلاب المرحلة الثانوية فما فوق، وموظفي وموظفات القطاع الخاص ورواد ورائدات الأعمال، حيث يصاحب الملتقى معرض لتوظيف الباحثين والباحثات عن العمل في المنشآت المشاركة في الملتقى، وورش عمل توعوية للمشاركين، إضافةً إلى مجموعة من المحاضرات والندوات التخصصية المختلفة.

ويأتي ملتقى لقاءات الدمام 2019م، امتداداً لمعرض لقاءات الرياض وملتقى جدة المقرر انعقاده منتصف سبتمبر الجاري، وذلك بعد إطلاق الصندوق لعدد من المبادرات والبرامج الوطنية للتوسع في الدعم المالي لمنشآت القطاع الخاص، ولدعم تأهيل وتدريب وتوظيف الكوادر الوطنية.