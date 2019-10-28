“الصادرات” تطلق الاتفاقيات التجارية إليكترونيا

الرياض- البلاد

أطلقت هيئة تنمية الصادرات السعودية “الصادرات السعودية” على موقعها الإلكتروني الرسمي ،قسمًا عن الاتفاقيات التجارية للمملكة العربية السعودية وذلك ضمن سعي هيئة تنمية الصادرات السعودية “الصادرات السعودية” إلى رفع المعرفة بممارسات التصدير وإجراءاته وتحسين البرامج والمحتوى التعليمي المقدم فيها.

وأوضح أمين عام هيئة تنمية الصادرات السعودية المهندس صالح بن شباب السلمي أن هذه المعلومات مفيدة للمصدرين حيث توضح الاتفاقيات التجارية المملكة والتزاماتها وامتيازاتها والفرص المتاحة فيها بلغة سهلة وميسرة بأسلوب السؤال والجواب للجوانب التي قد تهم المصدرين حول هذه الاتفاقيات.

وأكد المهندس السلمي أن المملكة وبحكم ثقلها السياسي والتجاري قد عقدت الكثير من الاتفاقيات التجارية الدولية والإقليمية والثنائية من أجل زيادة تجارتها البينية مع الدول الأخرى ، داعيا المصدرين إلى زيارة الموقع الإلكتروني والاستفادة من المعلومات المتنوعة الموجودة فيه بما في، ذلك الاتفاقيات التجارية للمملكة، مرحبًا بأي استفسارات أخرى يمكن أن يضيفها المصدرون السعوديون حول هذه الاتفاقيات.