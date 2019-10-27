83 سعودية في قطاع الإرشاد السياحي

الرياض ـ سبوتينك

أكد سطام البلوي رئيس جمعية المرشدين السياحيين بالسعودية، إن عدد رخص الإرشاد الممنوحة للسيدات في المملكة بلغت 83 رخصة حتى الآن.

وأضاف في تصريحات لـ”سبوتنيك”، أن عدد الرخص الممنوحة للذكور بلغ 594 رخصة، ليصبح إجمال الرخص 677 رخصة، فيما تم تدريب 405 من السيدات في إطار تأهيلهن للعمل بمجال الإرشاد السياحي بالسعودية.

وتابع البلوي إن توجه السعودية لتمكين المرأة في كافة المجالات دفع العديد من السعوديات للتدريب من أجل العمل في الإرشاد السياحي، خاصة مع بدء إتاحة التأشيرة السعودية.

وتابع أن الجمعية بدأت تدريب المرشدات السياحيات منذ فترة، وأن قرار الموافقة على عمل السيدات في الإرشاد السياحي ساهم في زيادة نسبة العاملين، خاصة أنها كانت مقتصرة على الرجال فقط.

وأشار إلى أن عدد السيدات المتقدمات للعمل في الإرشاد أصبح ملحوظا.

وأشار إلى أن الجمعية تعمل على تأهيل الفتيات والشباب في مجال الإرشاد السياحي ببرامج عدة، حيث بدأت في تدريب نحو 30 من المرشدين الشباب والفتيات في سياحة الكهوف، كما تسعى لتدريب البعض في سياحة الغوص.

المرشدة السياحية مريم الحربي وهي من أوائل اللواتي حصلن على رخصة الإرشاد السياحي أوضحت أن الإقبال على العمل في مهنة الإرشاد السياحي، خاصة من الفتيات كبير جدا، وذلك بعد فتح التأشيرة السياحية، وأنها أصبحت من التخصصات المطلوبة بشكل كبير بعد إتاحة التأشيرة السياحية.

وبحسب الحربي خلال حديثها لـ”سبوتنيك”، تتباين دوافع الفتيات بشأن الالتحاق بمهنة الإرشاد، إلا أن ثمة غالبة هي خدمة الزوار للمملكة وإظهار حضارة المملكة.

فيما تقول لين الفاضل جامعية سعودية، في حديثها لـ”سبوتنيك”، الخميس، إنه مع توافر العمل في السياحة بالسعودية فإن الكثيرات من الفتيات يرغبن في العمل في المجال للمساهمة بالتعريف بالتاريخ والتراث والآثار السعودية.

تضيف الفاضل أن أحد التحديات يتمثل في المجتمع، إلا أنه من السهل التغلب عليه، خاصة أنهم اعتادوا على قيادة المرأة للسيارة، وهو ما يسهل عليهم تقبل العمل في السياحة.

وتشير إلى أن العمل في السياحة قد يتعارض مع بعض طبقات المجتمع المحافظة، إلا أن الأغلبية أصبحت متفهمة وتتعايش مع الوضع الراهن.