كيف يعالج الدماغ نفسه أثناء النوم؟

كيف يعالج الدماغ نفسه ؟ هذا سؤال محير خاصة مع ما يعتري المخ من إرهاق يومي، لا بد له من عمليات الانتعاش النشيطة.

وبحسب موقع “روسيا اليوم”، تجري عمليات الانتعاش في دماغ الإنسان أثناء نومه، وفق ما أفادت به مجلة Nature Neuroscience العلمية.

وبحسب المجلة تتولى خلايا “الميكروجليا”، بصفتها خلايا مساعدة داخل جهاز الأعصاب المركزي، تنفيذ عملية “ترميم” الدماغ.

ويزيد عدد تلك الخلايا في دماغ الإنسان بمقدار 8 – 10 أضعاف عدد خلايا الأعصاب العادية.

وخلايا “الميكروجليا” تساعد الإنسان في التغلب على عواقب الجلطة الدماغية.

أما تعطلها فيمكن أن يؤدي إلى الإصابة بالفصام والتوحد والخرف، فضلا عن أمراض باركنسون وألزهايمر.

وحول كيف يعالج الدماغ نفسه ، ذكر موقع “لايف” نقلا عن المجلة الطبية، أن خلايا “الميكروجليا” تبتلع أثناء نوم الإنسان البكتيريا والخلايا الميتة، ثم تهضمها وذلك من أجل تطهير الدماغ وإنعاش أقسامه التي تعرضت لإصابات.