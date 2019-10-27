قائد القوات الجوية يزور كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة

البلاد : متابعات

قام صاحب السمو الملكي الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز قائد القوات الجوية الملكية السعودية بزيارة لكلية القيادة والأركان للقوات المسلحة مع بداية العام الدراسي للدورات.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر الكلية ، قائد كلية القيادة والأركان اللواء الركن محمد بن جدوع الرويلي وهيئة الركن ، وأستمع سموه إلى إيجاز عن الكلية.

والتقى سمو قائد القوات الجوية الملكية السعودية بضباط القوات الجوية المعلمين والدارسين من جميع الدورات بالكلية ، حيث وجه لهم كلمة حثهم فيها على الاستفادة من المعارف والعلوم التي يتلقونها أثناء دراستهم والتي تسهم بإذن الله في تطور قواتنا المسلحة.

عقب ذلك قدم سموه محاضرة عن القوة الجوية ودورها في تعزيز أمن الوطن ، تناول خلالها عدة محاور منها الدروس المستفادة والتي تسهم في رفع الجاهزية القتالية،وتطور الفكر القيادي لدى الضابط ، مؤكداً سموه على ما تشهده القوات الجوية الملكية السعودية من تطور مستمر ودعم لا محدود من حكومتنا الرشيدة.