سعوديون في بطولة العالم للذكاء الاصطناعي

دبي ـ البلاد

شارك فريق سعودي في بطولة العالم للروبوتات والذكاء الاصطناعي “فيرست جلوبال” التي تنظمها “مؤسسة دبي للمستقبل” مؤخرا متسابق من الفئة العمرية 14 إلى 18 عاماً، من 191 دولة.

وعبّر الأستاذ في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن المشرف الفني للفريق الدكتور كمال شناوة عن اعتزازه بهذه التجربة وفخره بالشباب الواعد الذي شارك في البطولة، مثمناً دور قيادة المملكة في دعم الشباب بصفته ركيزة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وقالت قائدة الفريق ميسون حميدان من جهتها إن زملاءها المشاركين في البطولة هم من الشباب المتحمس للعلم والمعرفة، ويمثلون الأمل في المستقبل للمملكة والعالم.

وأوضحت أن التحديات التي واجهت الطلبة المشاركين كبيرة خصوصاً بالنسبة لشباب صغار مثلهم، وكان التحدي الأكبر هو الفترة القصيرة نسبياً لإنهاء المشروع، ودور الطلبة في تحقيق التوازن بين وقت الدراسة ومتطلباتها وبين العمل على المشروع.