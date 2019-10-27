على غرار الأفلام الكوميدية: “حمار” يرشد عن صاحبه اللص وقد يقوده للسجن وتداولت عدة مواقع إخبارية في الآونة الأخيرة واقعة طريفة وغريبة من نوعها، تتعلق بـ”حمار” أرشد حملة أمنية عن صاحبه اللص وقد يقوده إلى السجن بعد أن تورط في عملية سرقة في مصر.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا عدداً من الصور التي يظهر فيها “حمار” وهو يجلس في سيارة حكومية تابعة لمجلس قروي بمدينة “الفشن”، التابعة لمحافظة بني سويف جنوب البلاد، وكشف مسئولون مصريون عن سر هذه الصور التي انتشرت بشكل واسع.

وجاء في تقرير نشره موقع “العربية.نت” حول هذه الواقعة أن “عادل ضيف الله”، رئيس مدينة “الفشن”، أفاد بأن ذلك الحمار أرشد عن صاحبه اللص ويمكن أن يقوده إلى السجن بعد تورطه في سرقة مخزن الحديد بالوحدة المحلية لإحدى القرى التابعة للمدينة. وأضاف موضحاً أنه أثناء قيام رئيس المجلس القروي بمتابعة حملة ميدانية تابعة للمجلس، فوجئ بلص يقوم بسرقة مخزن الحديد الخاص بالوحدة المحلية؛ وفور أن لاحظ اللص توافد رجال الوحدة، فر هارباً، لكنه ترك سيارة “كارو” خاصة به يجرها حماره، والتي كان سينقل عليها الحديد المسروق، أمام باب المخزن.