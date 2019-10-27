تخصصي الدمام ينجح في نقل أعضاء متوفاة دماغياً لعدد من الأشخاص

الدمام : واس

نجح مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام أمس الأول من إنقاذ حياة عدد من الأشخاص بعد نقل أعضاء متبرعة متوفاة دماغياً بأعضائها في عمليات استغرقت أكثر من يوم بمشاركة فريق طبي سعودي بالكامل في إنجاز يعد لتخصصي الدمام.

وأوضح المدير العام التنفيذي بمستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام الدكتور منصور توفيق، بأنه تم زراعة كلية لطفلة في الخامسة من عمرها، تعاني من فشل في وظائف الكلى، وتخضع دائما لغسيل كلوي، فيما تم زراعة البنكرياس والكلية الثانية لمريض يبلغ من العمر 42 عاما يعاني من مرض السكري النوع الأول ومن فشل كلوي مزمن.

وكرم معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة أبطال مركز زراعة الأعضاء في مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام على إنجازهم بفصل كبد مريض وتقسيمها لجزأين وزراعتها لمريضتين.

بدوره قال مدير مركز زراعة الأعضاء ورئيس الفريق الطبي الدكتور محمد القحطاني : أسهم ذوو سيدة متوفاة دماغياً (رحمها الله) في إنقاذ حياة عدد من الأشخاص، حيث تم فصل الكبد وزراعتها لسيده تبلغ من العمر 35 سنة كانت تعاني من فشل في وظائف الكبد مع سرطان الخلايا الكبدية، وزرع النصف الآخر لسيدة تبلغ من العم 30 عاما، حيث كانت تعاني من فرط أوكسالات البول.