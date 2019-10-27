امرأة لم تبتسم منذ 40 عاما

واشنطن ـ سكاي نيوز

حلمت تيس منذ الصغر، بألا يعاني وجهها مع تقدمها في العمر، من التجاعيد وعلامات الكبر المزعجة لنساء العالم، لذا قررت العمل بنصيحة عجيبة، أصبح أثرها الإيجابي واضحا للعيان الآن، وتتمثل في ألا تبتسم يوما!نعاني جميعا من ضغوط الحياة التي قد تمنعنا في كثير من الأحيان، من وضع ابتسامة بسيطة على شفاهنا، إلا أن الأمر يختلف بالنسبة لتيس كريستيان، المرأة التي لم تبتسم منذ 40 عاما بقرار شخصي منها، خوفا من تعرض وجهها للتجاعيد.

قررت تيس ابنة الـ50 عاما الآن، ومنذ أن كانت طفلة صغيرة في الـ10 من عمرها، ألا تطلق العنان لعضلات وجهها للتعبير عن سعادتها، حيث حرصت ألا تبتسم يوما ولو عقب ولادة ابنتها الوحيدة، الأمر الذي تظهر نتائجه بوضوح على وجهها الخالي تماما من التجاعيد وعلامات التقدم في العمر الأخرى، والذي يجعل البعض يظنوا أنها خضعت لإحدى العمليات الجراحية التجميلية الشائعة في السنوات الأخيرة.ا