القتل تعزيراً بجانيين تلقيا كمية من الحشيش في جدة

جدة : واس

نفذت وزارة الداخلية اليوم (الأحد) حُكم القتل تعزيراً بمتلقيي حشيش مخدّر في محافظة جدة

وبحسب بيان الداخلية فقد تم القبض على كل من / إدريس أبكر إبراهيم حاج ، وعطية بركات بركات الكثيري – يمنيي الجنسية – عند قيامهما بتلقي كمية من الحشيش المُخدّر، وأسفر التحقيق معهما عن توجيه الاتهام إليهما بما نُسب لهما، وبإحالتهما إلى المحكمة صدر بحقهما صك شرعي يقضي بثبوت ما نُسب إليهما والحُكم بقتلهما تعزيراً، وأٌيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمرٌ ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه.