الفيصل يكرم عدداً من ضباط وأفراد الدوريات الأمنية بمحافظة جدة

جدة : البلاد

كرّم صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل ، مستشار خادم الحرمين الشريفين ، أمير منطقة مكة المكرمة ، عدداً من ضباط وأفراد الدوريات الأمنية بمحافظة جدة ، نظير ما حققوه من إنجازات أمنية.

جاء ذلك لدى استقبال سموه في مقر الإمارة ، مدير شرطة المنطقة اللواء عيد العتيبي ، يرافقه مدير دوريات الأمن بجدة العقيد بندر الشريف.

وأكد سمو أمير منطقة مكة على الدور الكبير لرجال الأمن في حفظ الأمن والأمان بعد توفيق الله ، وتطبيق الأنظمة بحزم ضد كل من تسوّل له نفسه المساس بمقدرات الوطن ومكتسباته ، مثمنا في الوقت نفسه الجهود التي تقوم بها كافة القطاعات الأمنية في المنطقة.