الصحة تتوعد منسوبيها الرافضين لتطعيم الإنفلونزا

الرياض- سامية الغريبي

توعَّدت وزارة الصحة، منسوبيها الرافضين للتطعيم ضد الأنفلونزا بالتحقيق والإحالة للشؤون القانونية، مشددة على ضرورة توعية العاملين الصحيين الراغبين عن أخذ اللقاح، بأهمية التطعيم حماية لهم ولمرضاهم.

وأكدت وزارة الصحة، في تعميم ، أنَّه في حال استمرار رفض العاملين الصحيين أخذ اللقاح ضد الأنفلونزا، فسيتم إحالتهم إلى الشؤون القانونية.

وأشارت إلى أنَّها تستهدف تطعيم 4.6 مليون شخص ضد الأنفلونزا، بينهم الممارسون الصحيون (كالأطباء، ومنسوبي التمريض، والفنيين والإداريين، والفئات الأخرى، ممن يقدمون الرعاية الصحية، للمرضى بشكل مباشر).

وشدَّدت وزارة الصحة، على مديري الشؤون الصحية بالمملكة والمجمعات الصحية بالمناطق، أثناء الاجتماعات للمحاضرات والتعليم المستمر، تطعيم العاملين حتى وإن أخذوا اللقاح خلال موسم الحج.

وشمل التعميم المستشفيات العسكرية والخاصة والحكومية الأخرى، لنجاح ما أسمته حملة لقاح أنفلونزا نصف الكرة الشمالي 2019- 2020.