السويكت ينهي أزمة تذاكر مباراة الديربي ويشكر “صلة”

إجراءات سريعة من السويكت بالاشتراك مع صلة..

قال صفوان السويكت رئيس مجلس إدارة نادي النصر، إن أزمة تذاكر مباراة الديربي ضد الهلال انتهت بعد تضافر الجهود وبالأخص مع الشركة الراعية صلة.

ومن المنتظر أن يحل النصر ضيفًا ثقيلًا على الهلال في ديربي العاصمة في إطار الجولة الثامنة من دوري المحترفين مساء اليوم الأحد.

وحدث خلل أثناء توزيع التذاكر الخاصة بجماهير النصر الذي يعتدون زائرين للملعب.

السب الرئيسي كان تعطل الموقع الرسمي لبيع التذاكر من قبل شركة صلة.

وفقدت جماهير النصر أعدادًا كبيرة من التذاكر المخصصة لهم بعد تعطيل الموقع، وهو ما تسبب في نشوب الأزمة.

بيد أن التشاورات التي أجراها السويكت بالاشتراك مع الجهات المعنية وبالتحديد شركة صلة أثمرت عن حل الأزمة سريعًا.

إذ تعهدت صلة باسترجاع التذاكر المخصصة لجماهير النصر والتي بيعت إلى أنصار الهلال. ثم أعادة بيعها مرة أخرى لجماهير العالمي.

بعد إصرار كبير من السويكت على تحصيل المقاعد المخصصة لجماهير فريقه بالكامل، وفق القانون.

وكتب السويكت عبر حسابه الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي “تويتر” تغريدة مفادها أن الأزمة انتهت..

“تابعنا باهتمام الخلل في توزيع التذاكر منذ بدايته، وحصلنا على حقنا بالكامل وهو ٣٠ في المائة من سعة الملعب”

“أشكر هيئة الرياضة والرابطة على سرعة دعمهم،كما أشكر الإخوة في صلة الأخ هشام اللحيدان وعلاء عبد الربه وعبدالله الضويحي وشكري لأخي عبدالرحمن الحلافي على جهدهم المبذول لحل الأزمة”.