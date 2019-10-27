المحليات

“الدفاع” تعلن طرح وظائف إدارية بالقوات البحرية

صحيفة البلادaccess_time28 / صفر / 1441 هـ      27 أكتوبر 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : متابعات

أعلنت وزارة الدفاع طرح عدد من الوظائف الإدارية بالقوات البحرية الملكية، للخريجين الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة، وذلك للعمل في كل من الرياض، وجدة، والدمام، والجبيل، وجازان.

وقالت الوزارة إن الوظائف المعلنة مشمولة بسلم رواتب الموظفين العام، وعددها 50 وظيفة، داعية الراغبين في الالتحاق بها، للتقديم من خلال منظومة التوظيف “جدارة” على موقع وزارة الخدمة المدنية، وذلك اعتباراً من الأحد الموافق 13/3 وحتى الخميس 17/3/1441هـ.

وأوضحت أن الوظائف المطروحة في المراتب من الرابعة وحتى الثامنة، ويمكن الاطلاع على مسمياتها، والشروط المطلوبة لها وطريقة التقديم من خلال الرابط.

صحيفة البلاد

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