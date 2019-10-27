“الدفاع” تعلن طرح وظائف إدارية بالقوات البحرية

البلاد : متابعات

أعلنت وزارة الدفاع طرح عدد من الوظائف الإدارية بالقوات البحرية الملكية، للخريجين الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة، وذلك للعمل في كل من الرياض، وجدة، والدمام، والجبيل، وجازان.

وقالت الوزارة إن الوظائف المعلنة مشمولة بسلم رواتب الموظفين العام، وعددها 50 وظيفة، داعية الراغبين في الالتحاق بها، للتقديم من خلال منظومة التوظيف “جدارة” على موقع وزارة الخدمة المدنية، وذلك اعتباراً من الأحد الموافق 13/3 وحتى الخميس 17/3/1441هـ.

وأوضحت أن الوظائف المطروحة في المراتب من الرابعة وحتى الثامنة، ويمكن الاطلاع على مسمياتها، والشروط المطلوبة لها وطريقة التقديم من خلال الرابط.